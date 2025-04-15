«المالية»: نخطط للتحول إلى اقتصاد إيجابي يحسن مستوى حياة المواطن

«المالية»: نخطط للتحول إلى اقتصاد إيجابي يحسن مستوى حياة المواطن

«المالية»: نخطط للتحول إلى اقتصاد إيجابي يحسن مستوى حياة المواطن

عرض أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025- 2026، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.

مشروع الموازنة الجديدة

أكد الوزير لـ«النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة 2025-2026 ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، قائلا: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة، مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».

زيادة الإنفاق على التنمية البشرية

أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة، لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق شراكة ثقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، وخفض معدلات وأعباء الدين».

وأكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة، موجها حديثه إلى النواب: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد، يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».

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