«مالوش كتالوج».. رحلة في جينات الإبداع المصرية بعيون طالبات «إعلام الأزهر»

أطلقت مجموعة من طالبات الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر، مشروع تخرجهن بعنوان «مالوش كتالوج» تحت شعار «عقول بلا حدود»، والذي يهدف إلى إبراز التميز الفريد للعقلية المصرية وقدرتها على الإبداع بلا حدود جغرافية أو قيود مكانية.

«إيه السر ورا الإبداع المصري اللي مالوش حدود؟ وهل هو موجود جوانا ولا مرتبط بمكان؟».. هذا التساؤل المحوري قاد الطالبات في رحلة بحث معمقة، ليتوصلن إلى اكتشاف مفاده أنّ سر هذا التألق لا يكمن في السفر أو البيئة الخارجية بحد ذاتها، بل في صميم الشخصية المصرية. بل وأكثر من ذلك، وجدن أنّ مصر تزخر بنماذج نجاح مُلهمة غالبًا ما لا تحظى بالقدر الكافي من الضوء والتقدير، ومن هنا انطلقت فكرة «مالوش كتالوج» لتسليط الضوء على هذه النماذج وكشف جوانب التميز الكامنة في العقل المصري أينما وُجد.

ترى الطالبات أنّ المصري يمتلك من الذكاء الفطري والمرونة وروح المبادرة ما يكفي لخلق الفرص وتحقيق الإبداع مهما عظمت التحديات، دون الحاجة إلى بيئة مثالية، ويعتمد المشروع على قصص واقعية وبيانات موثقة وتجارب مُلهمة لشخصيات مصرية تركت بصمتها حول العالم، ويتضمن إنتاج محتوى بصري متنوع من فيديوهات وتقارير وصور توثيقية، لترسيخ رسالة واضحة «العقل المصري مالوش كتالوج، ومصر لا تزال تنجب المبدعين والعلماء».

تعكس رؤية المشروع طموحًا وطنيًا لجعل المصريين قادة ومبدعين في شتى المجالات، والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومُتطور يسعى لوضع مصر في مكانتها اللائقة عالميًا، وتنبع رسالته من إيمان عميق بذكاء المصريين وقدرتهم على النجاح متى ما سنحت لهم الفرصة، مع تقديم نماذج مُلهمة تدعم الشباب وتحفزهم على استغلال طاقاتهم ليصبحوا بناة حقيقيين لمستقبل الوطن.

يضع المشروع أهدافًا واضحة نصب عينيه، في مقدمتها تعزيز الثقة في الذات المصرية من خلال إبراز التميز والتأثير في المحافل الدولية، ودعم الشباب عبر عرض قصص نجاح مُلهمة، والربط بين عراقة الماضي وإنجازات الحاضر للتأكيد على استمرار مسيرة التفوق والعطاء المصرية.

الطالبات المشاركات في هذا الجهد هن: إيمان علي عبدالحي، وزينب مصطفى سيد، وآلاء أحمد كمال، وسماح شوقي السيد، وحبيبة وجيه عبدالفتاح، وهند عاطف عبدالفتاح، ويمنى عمر عبدالحميد، ونور أحمد الشرقاوي، وعزة السيد محمود، وروان عرفان عبد الرؤوف، ومريم عطية محمد، وماريا ألميش أحمد.

للوصول إلى أوسع شريحة، اعتمدت الطالبات على وسائل ترويج متنوعة شملت تفاعلا ميدانيًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب مع المصريين والأجانب، وأنشطة تعريفية داخل جامعة الأزهر - فرع البنات، إضافة إلى تفاعل رقمي حيوي عبر منصات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، وإنستجرام، وتيك توك، ومنصة X.

يُنفذ المشروع تحت إشراف كل من الدكتور منى عبدالجليل (رئيسة القسم)، والدكتور هيام طلخان، والدكتور أمل حنيش. ويُعد «مالوش كتالوج» نموذجًا لمشروعات التخرج التي تجمع بين الفكرة الهادفة والتنفيذ الاحترافي، ويعكس وعيًا طلابيًا عميقًا بقيمة الهوية المصرية وقدرة أبنائها على الإبداع في كل مكان.