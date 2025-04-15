أكبر منها بـ26 عاما.. هل يجمع توم كروز وآنا دي أرماس علاقة عاطفية؟

التقطت عدسات الكاميرات صورا للنجم الأمريكي توم كروز مع الممثلة الشابة آنا دي أرماس، مجددًا في لندن، وهما ينزلان من مروحيته برفقة كلبيها بعد رحلة من مدريد، مما زاد من حدة شائعات وجود علاقة عاطفية بينهما.

وظهرت أنا دي أرماس البالغة من العمر 36 عاما وهي تحمل كلبها الأبيض الصغير، «إلفيس»، تحت ذراعها بينما كانت تمشي مع كلبها الأكبر، «سالسا»، مربوطًا بسلسلة، في هذه الأثناء، شوهد توم كروز، البالغ من العمر 62 عاما، يحمل حقيبة ظهر سوداء، مرتديًا معطفًا أزرق وبنطالًا بيج وقميصًا أبيض، وفقًا لصور حصلت عليها مجلة «بيبول».

صداقة أم علاقة عاطفية.. توم كروز وآنا دي أرماس يثيران التساؤلات بظهورهما المتكرر

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يظهر فيها توم كروز وآنا دي أرماس معا، حيث شوهد الثنائي سابقًا وهما يصلان معًا بطائرة هليكوبتر إلى مهبط طائرات الهليكوبتر في لندن الشهر الماضي، قبل تلك النزهة، شوهد الثنائي يتناولان العشاء في منطقة سوهو بلندن في فبراير الماضي، وفقًا لصور حصلت عليها صحيفة «ديلي ميل».

وعلى الجانب الآخر، زعم مصدر مقرب من النجم الأمريكي أنهما مجرد صديقين ولا تربطهما أي علاقة عاطفية، ولكنهما يعملان معًا في مشروع قادم.

كان توم كروز متزوج نيكول كيدمان، وتبنى معها ابنتها إيزابيلا، البالغة من العمر 32 عامًا، وابنهما كونور، البالغ من العمر 30 عامًا، وبعد انفصالهما تزوج الممثلة كاتي هولمز، وأنجب منها ابنته سوري، البالغة من العمر 18 عامًا، أما آنا دي أرماس كانت على علاقة غرامية مع بن أفليك من عام 2020 إلى عام 2021، قبل ذلك، كانت متزوجة منالممثل الإسباني مارك كلوتيه من عام 2011 إلى عام 2013.