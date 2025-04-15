بدء تخطيط كورنيش الإسكندرية استعداداً لفصل الصيف

أعلنت محافظة الإسكندرية بدء أعمال تخطيط طريق الكورنيش، وذلك تنفيذًا للكود المصري الخاص بتنسيق عناصر الطرق، بالتعاون مع إدارة مرور الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الصيف.

تخطيط مروري لتقليل الحوادث

وأوضحت محافظة الإسكندرية في بيان لها اليوم، أن أعمال التخطيط تتم من خلال قسم التخطيط بإدارة المرور، وتهدف إلى تقليل الحوادث المرورية، من خلال تحديد مسارات السيارات بشكل واضح ومنظم، بما يعزز من انسيابية الحركة المرورية ويرفع مستوى الأمان على الطريق.

البداية من المحروسة حتى فندق 26 يوليو

من المقرر أن تبدأ أعمال التخطيط في المسافة الممتدة من منطقة المحروسة وحتى فندق 26 يوليو، وذلك في كورنيش الإسكندرية، على أن يتم استكمال باقي أجزاء الكورنيش تباعًا خلال الفترة المقبلة. جهود لتجميل مدينة الإسكندرية، وتحسين المرور.