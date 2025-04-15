«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة، حيث شهدت جلسة اليوم إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل، بناء على طلب مقدم من الحكومة.

قانون العمل الجديد

وقال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي: «لم نكن لنصل إلى هذه اللحظة التاريخية، لولا توجيه واضح من القيادة السياسية ومتابعة الحكومة، فضلا عن توفير بيئة العمل التشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد».

مجلس النواب

ووجّه محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، الشكر إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا: «اليوم مهم جدا نظرا لانتهاء المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد الذي استمر في مداولات منذ 2017 ولم ير النور، كان على رأس أولويات الحكومة التعاون الكامل والمقدر مع المجلس بعد دراسة مستفيضة مع الأطراف كافة على رأسها ممثلي النقابات العمالية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة».