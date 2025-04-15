«النواب» يوافق على مقترح الحكومة بإضافة مادة في مشروع قانون العمل

«النواب» يوافق على مقترح الحكومة بإضافة مادة في مشروع قانون العمل

«النواب» يوافق على مقترح الحكومة بإضافة مادة في مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن على التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن مشروعات القوانين المهمة تحتاج لمزيد من التفكير والتدبر، ولذلك تقدمنا بطلب لإعادة مداولة على مشروع قانون العمل.

قانون العمل

وطلب المستشار محمود فوزي أمام مجلس النواب إضافة مادة جديدة ضمن مواد الإصدار لمشروع قانون العمل الجديد، تنص على: أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، على أن تكون مادة تالية للمادة الرابعة.

وقال الوزير محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «لا نريد أن يكون هناك تعارضا بين قانون منح تراخيص الصناعة وقانون العمل، وبالتوافق مع جميع الأطراف المعنية».

وأضاف فوزي أمام النواب: «كان في رأي في الحكومة، إضافة جملة مع عدم الإخلال به، على أن تنسحب على باقي المواد».

وعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التعديل الجديد على مقرر تقرير مشروع قانون العمل الجديد النائب عادل عبد الفضيل والذى وافق بدوره.

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