كشف حقيقة مقاطع فيديو تتضمن تعدي مواطنين على سيدة بأكتوبر

كشف حقيقة مقاطع فيديو تتضمن تعدي مواطنين على سيدة بأكتوبر

كشف حقيقة مقاطع فيديو تتضمن تعدي مواطنين على سيدة بأكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات عدد من مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن افتعال سيدة للمشكلات مع المواطنين، والتعدي عليهم بزعم تحرشهم بها ومضايقتها.


بالفحص، أمكن تحديد مستخدمة الحساب (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر)، وبسؤال أحد أقاربها، أفاد بأنها تعاني من اضطراب نفسي، وسبق إيداعها بعدد من المصحات، وبتاريخ 12 أبريل الجاري، جرى إيداعها بإحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج اللازم.


جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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