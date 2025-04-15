رئيس «النواب»: ندعم تعزيز التعاون مع روسيا في جميع المجالات

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، الكساندر بابكوف نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية.

وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع مصر ورسيا على جميع الأصعدة والمستويات، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده تلك العلاقات خاصة في شقها البرلماني.

تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الروسية

وشدد رئيس المجلس على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الروسية بما يكفل تبادل الخبرات التشريعية، فضلًا عن تنسيق المواقف إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مشيدا بمواقف روسيا الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة.

وأكد «جبالي» دعم مجلس النواب لتعزيز التعاون الثنائي مع روسيا في جميع المجالات والأصعدة.

رئيس مجلس الدوما الروسي يؤكد موقف بلاده الداعم لإقامة دولة فلسطينية

وخلال اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، موقف بلاده إزاء دعم قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، كما استعرض سبل تعزيز التعاون البرلماني بين روسيا ومصر بما يكفل توطيد أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين.