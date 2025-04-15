تكريم محمد كريم بمهرجان هوليوود للفيلم العربي بالولايات المتحدة (صور)

تكريم محمد كريم بمهرجان هوليوود للفيلم العربي بالولايات المتحدة (صور)

تكريم محمد كريم بمهرجان هوليوود للفيلم العربي بالولايات المتحدة (صور)

شهد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، تكريم الفنان محمد كريم، بجائزة خاصة من مجلس الشيوخ الأمريكي لولاية كاليفورنيا وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين.

تكريم محمد كريم بمهرجان هوليوود للفيلم العربي بالولايات المتحدة

‎وجرى تكريم الفنان محمد كريم بصفته نجم عربي استطاع النجاح والدخول لهوليوود بعده أفلام ناجحة خلال حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي في لوس أنجلوس، وذلك بحضور مجموعة من أبرز الشخصيات في صناعة السينما العربية والعالمية.

‎وعبّر محمد كريم عن سعادته الكبيرة بهذه اللحظة، مؤكدًا أن التكريم يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، خاصة كونه جاء من مهرجان دولي يُقام خارج الوطن، ووجه خلال حفل التكريم كلمة للحضور، أعرب فيها عن سعادته وجزيل شكره لإدارة المهرجان على استقباله الحافل.

وبسؤاله عن كيف استطاع الدخول والنجاح في هوليوود وبأدوار ليست عربية، أجاب: «يجب أنك تصدق بحلمك أولاً وتثق بنفسك جيدا وتجازف في حياتك، المجازفة أحيانا مهمة جدا لتحقيق النجاح ولا تلتفت لأي شيء من الممكن أن يأخذ من تركيزك على هدفك فستجعل كل المنتقدين لك في مسيرتك هم أول المهنئين لك».

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