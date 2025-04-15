شون وصوامع المنيا تستقبل 517 طن قمح في موسم حصاد 2025

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت 517 طناً و544 كيلو جراماً من محصول القمح لموسم حصاد 2025، وذلك من خلال 42 موقع استلام بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

انتظام عملية توريد القمح بالمنيا

وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة انتظام عملية توريد الأقماح وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

تحديد نوعية الأقماح الموردة

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الأحد 13 أبريل الجاري، حيث تبلغ إجمالي المساحة المنزرعة 212 ألفا و 972 فدانا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.