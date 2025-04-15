أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحرير 247 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة نظمتها الأجهزة المعنية على الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز، والمطاعم، والمنافذ، ومحطات المواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار والتصدي للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

حملات رقابية متنوعة بالمنيا

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 162 مخالفة في مجال المخابز البلدية، شملت «إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات»، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان سليم بالمخبز، مخالفة تعليمات التشغيل، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش. وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير 32 مخالفة شملت «عدم الإعلان عن المقررات، عدم مزاولة النشاط، غلق بدون عذر».

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مجال الأسعار والأسواق، أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تكثيف الجهود لفرض حالة من الانضباط على الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، وأسفرت الجهود عن ضبط 31 مخالفة تنوعت بين «بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، غش تجاري، منتجات مجهولة المصدر وبدون فواتير، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار»، كما تم مصادرة 30 شيكارة علف ومنتجات بيطرية بدون فواتير ومجهولة المصدر، والتحفظ على ربع طن أرز وربع طن دقيق أبيض حر وسكر حر ناقص الوزن، ونصف طن سكر تمويني وربع طن زيت طعام تمويني، وكمية من لبن الأطفال خاص بوزارة الصحة مجمعة بغرض بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط كمية 3526 لتر سولار

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط كمية 3526 لتر سولار بإحدى المحطات مجمعة بغرض بيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير مخالفات «عدم مزاولة النشاط، عدم الإعلان عن الأسعار لمحطات وقود، عدم الإعلان عن الأسعار وباقي التعليمات لمستودعات بوتاجاز» بإجمالي 22 مخالفة.