محافظ المنيا يوجه القيادات التعليمية بتكثيف المتابعة الميدانية لجميع المدارس

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مدرسة النيل المصرية الدولية لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة، مستهلا جولته بمشاهدة بعض الفقرات الفنية والغنائية لطلاب المدرسة الذين اصطفوا لاستقباله ثم تفقد بعض الفصول الدراسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وتحاور مع التلاميذ واستمع إليهم.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ معامل الحاسب الآلي ومعمل العلوم، والمكتبة والفصول الدراسية لمرحلة رياض الأطفال وتابع تجهيزات الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية بمشاركة المعلمين والأطفال، مشيدا بالعروض الرياضية والفنية التي قدمها الأطفال والطلاب بالمدرسة.

جولات مستمرة لتفقد مدارس المنيا

وأكد المحافظ، استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد سير العمل بها والاطمئنان على انتظام الدراسة، مطالبا قيادات مديرية التربية والتعليم بتكثيف المتابعة الميدانية والمتابعة المستمرة لجميع المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وحث الطلاب على الجد والاجتهاد والاهتمام بالدراسة والمنظومة التعليمية وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن.

كما شهد خلال تفقده لأقسام المدرسة تجربة عملية للطلاب من داخل المعمل البيولوجي لقياس نسبة السكر بعدد من الأطعمة، وذلك سعيا نحو تغذية صحية سليمة، وكذلك طرق التدريس التفاعلية عن طريق المحاكاة لأحد الدروس بالمنهج خارج الفصل، التي تستهدف مشاركة الطلاب بشكل أكثر فعالية، ما يساعد على رفع معدل الكفاءة وتنفيذ أكبر قدر من مخرجات التعلُم المقصودة.

عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات المدرسة

من جانبها، أوضحت أماني الفار العضو المنتدب، أن مدارس النيل جاءت بمبادرة رئاسية منذ عام 2009 وتمنح شهادة النيل المصرية الدولية، وهي أول شهادة مصرية يمكن لحاملها الالتحاق بالجامعات الخارجية والداخلية «الحكومية ـ الأهلية - الخاصة»، مشيرة إلى أن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في مدارس النيل المصرية مع الاهتمام بمحافظات الصعيد، مؤكدة أنه من المخطط إنشاء فرع آخر لمدارس النيل الدولية بمحافظة المنيا، لافتة إلى أن البطل الحقيقي داخل المنظومة التعليمية بمدارس النيل هو المُعلم، إذ يتلقى العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع القدرات والمهارات التعليمية والتربوية