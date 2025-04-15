«الأرصاد»: استمرار الطقس البارد غدا.. وظاهرتان تضربان البلاد

«الأرصاد»: استمرار الطقس البارد غدا.. وظاهرتان تضربان البلاد

«الأرصاد»: استمرار الطقس البارد غدا.. وظاهرتان تضربان البلاد

كتب: عبدالعزيز سلامة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، غدًا، على القاهرة الكبرى والأقاليم، متوقعة استمرار الطقس البارد، مع وجود بعض الظواهر الجوية المؤثرة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية أنّ من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية، خلال الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

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