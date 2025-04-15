«الأرصاد» تكشف توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. وموعد ارتفاع درجات الحرارة

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شهدته الأنحاء على مدار الأيام القليلة الماضية، ما جعل الكثيرون يهتمون بمعرفة حالة الطقس، ودرجات الحرارة الأيام المقبلة، لتكشف «الأرصاد» توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للبرود ليلا وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة

وتوقعت «الأرصاد» ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد»، من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و 4 درجات مئوية، لتتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 28 و 32 درجة مئوية، وبالنسبة للسواحل الشمالية فتتراوح العظمى بين 25 و 29 درجة، وجنوب البلاد بين 36 و38 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 16 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 17 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 18 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.