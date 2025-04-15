خبيرة: البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل

خبيرة: البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل

خبيرة: البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل

قالت رانيا يعقوب، الخبيرة المصرفية، إن أغلب التوقعات بشأن اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل تميل إلى خفض سعر الفائدة من 1.5 إلى 2%، مُشيرة إلى أن هذا الاتجاه يعود إلى الانخفاض الكبير في مٌعدلات التضخم خلال الشهور الماضية.

سبب رفع الفائدة

وأضافت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الهدف من رفع الفائدة في الفترات السابقة كان لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، ولتمكين المواطنين من تعويض جزء من انخفاض قيمة العملة من خلال عوائد الودائع، مٌؤكدة أن الوضع الآن مٌختلف فمع تراجع التضخم بشكل ملحوظ، لم يعد المُواطن يشعر بارتفاع كبير في الأسعار، مما يفتح الباب أمام تقليل الفائدة.

وتابعت: «نتوقع بنسبة كبيرة أن يشهد الاجتماع خفضًا للفائدة أو على الأقل تثبيتًا لها، لكن سيناريو رفع الفائدة غير مٌرجح على الإطلاق، لأنه مٌرتبط عادةً بارتفاع معدلات التضخم وهو ما لا نشهده حاليًا».

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