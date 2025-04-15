مرسيدس وبيجو وفورد.. اشتري عربية من مزاد مركبات النيابات بأقل سعر

كتبت - إسراء حامد محمد

تحرص الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية على تنظيم العديد من المزادات لتوفير كل احتياجاتهم من البضائع والسيارات، ويرغب العديد من المواطنين في شراء سيارة، سواء كانت جديدة أو مستعملة بأفضل سعر ممكن في السوق المصري؛ لتعلن الهيئة عن بيع كبير بالمزاد العلني لمركبات النيابات على أن يتم تنظيم المزاد العلني يوم 27 من شهر أبريل الجاري.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كل التفاصيل الخاصة بالمزاد العلني، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل السيارات المعروضة في المزاد العلني والبضائع المعروضة به، كالتالي:

تفاصيل سيارات مزاد مركبات النيابات

وعن تفاصيل السيارات المعروضة في مزاد مركبات النيابات، تتمثل في سيارات ملاكي وبيك أب ونقل وميكروباص وجرار زراعي وتكاتك وموتوسيكلات وتروكسيلات ولودر ماركات (تويوتا، كيا، GMC، هوندا شيفرولية، نيسان، BMW، ريجاتا، مرسيدس، بيجو، دايو، مازدا، ميتسوبيشي، فولكس، سوزوكي، فيات، روماني، بجاج، هوجان، جالاكسي، هاوجيانج، نصر، أودي، كاريلر) وجميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

ضوابط الاشتراك في المزاد العلني

شرط أساسي للاشتراك في المزاد العلني شراء كراسة الشروط التي يصل سعرها إلى 400 جنيه.

تنظيم جلسة المزاد العلني بشارع نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة في تمام الساعة 11 ظهرا.

تأمين دخول المزاد يصل إلى 10 آلاف جنيه حتى يتم الاشتراك فيه.

يتم دفع 30% من قيمة السيارة أو البضائع فور رسو المزاد، على أن يتم دفع باقي المبلغ خلال 15 يوما فقط.