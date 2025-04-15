مي عبد الحميد: إعلان طرح 400 ألف شقة جديدة يعد الأكبر في تاريخ «الإسكان»

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن وزارة الإسكان أعلنت اليوم عن أكبر طرح للوحدات السكنية في تاريخها، ويبلغ عدد الوحدات المعروضة 400 ألف وحدة.

طرح 265 ألف وحدة عن طريق بنك التعمير والإسكان

وأوضحت أن من بين هذه الوحدات، تم طرح نحو 265 ألف وحدة سكنية عن طريق بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وتشمل وحدات مخصصة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، إضافة إلى بعض الوحدات الفاخرة، مشيرة إلى أن الطرح سيتم على خمس مراحل، لضمان عدم ضخ كميات ضخمة في السوق دفعة واحدة، ما يتيح فرصة لدراسة حجم الطلب وتنفيذ المشروعات بشكل أكثر كفاءة وتوازن.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك جهات مختلفة مسؤولة عن طرح هذه الوحدات، مؤكدة أن الـ265 ألف وحدة التي ستُطرح عبر بنك التعمير ستُتاح لفئات الدخل المختلفة، وستُعرض إما بنظام التقسيط المباشر مع هيئة المجتمعات العمرانية أو بنظام الدفع النقدي، دون وجود محددات للدخل في هذا المحور.

15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل

وتابعت: «أما بالنسبة للوحدات التي سيطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي، فقد تم الإعلان عن 115 ألف وحدة، منها 15 ألف لمتوسطي الدخل و101 ألف لمنخفضي الدخل، وسيتم طرح هذه الوحدات على مرحلتين»، مؤكدة أنه في 22 مايو المقبل سيتم طرح 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة والمحافظات.

شروط الحصول على وحدة سكنية

وأكدت أن شروط التقديم تشمل أن يكون عمر المتقدم من 21 إلى 50 سنة، وألا يكون سبق له امتلاك وحدة سكنية أو الاستفادة من أي مبادرة من مبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي، وستُطرح هذه الوحدات بنظام تمويل عقاري بفائدة مدعومة تبلغ 12% فقط، يتم تقسيطها على مدار 20 سنة بالتعاون مع البنوك، وهي فائدة أقل من سعر السوق بشكل كبير، مشيرة إلى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تتحمل الفارق في سعر الفائدة، دعمًا للفئات المستهدفة وخصوصًا الشباب الذين يحتاجون إلى مساندة في بداية حياتهم، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير سكن مناسب بأسعار عادلة وبدعم فعّال.