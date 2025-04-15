لينك كراسة شروط شقق سكن مصر وجنة والإسكان الحر pdf.. مساحات تصل إلى 150مترا

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، اليوم، حجز وحدات كاملة التشطیب بعدد 8364 وحدة سكنیة بمشروعي جنة وسكن مصر بمدینة المنصورة الجدیدة، ومشروع الإسكان الحر بمدینة السویس الجدیدة، بمساحات تتراوح من 90 إلى 150 مترا.

لينك كراسة شروط شقق «سكن مصر وجنة والإسكان الحر» pdf

ويمكن الاطلاع على لينك كراسة شروط شقق «سكن مصر وجنة والإسكان الحر» بي دي أف، من خلال رابط الإسكان.

خطوات حجز شقق الإسكان «سكن مصر وجنة والإسكان الحر»

وتتمثل خطوات حجز شقق سكن مصر وجنة والإسكان الحر، عبر موقع بنك التعمير والإسكان، وفقا لكراسة الشروط، كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

- ⁠استعراض كراسة الشروط و طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل (المساحات - سعر المتر - عدد الوحدات المطروحة بكل دور) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة).

- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بأنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان /

الرقم القومي للعميل).

- تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- تسجيل البريد الالكتروني (E-mail) لضمان وصول كلمة المرور.

- إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة OTP صالحة لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS

والإيميل، واستخدامها في إنشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

- كلمة السر الدائمة يجب أن تتكون من 8 أحرف انجليزية على الأقل تحتوى على حرف كبير ورقم بالإضافة الي أحد الرموز الخاصة مثل (S#@!...) مع الاخذ في الاعتبار أنه يحظر حساب العميل لمدة ساعة في حالة إدخال كلمة المرور بالخطأ (ثلاث محاولات).

- ⁠الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على دخول مستخدم حالي، وتسجيل الرقم القومي، وكلمة المرور.

- الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة).

- ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الاساسية وتعديلها حسب الحاجة يجب اختيار المحافظ المدينة التي يرغب العميل في التقدم عليها.

- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على تأكيد ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي يستخدم كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز والاستكمال كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

- يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز دفعة واحدة وغير مجزأة، والتحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط.



