لينك كراسة شروط شقق «الإسكان المتنوع» pdf.. مساحات تصل إلى 179 مترًا

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم حجز 16038 وحدة سكنية، كاملة التشطيب، بمشروع الإسكان المتنوع «الإسماعيلية - أهالينا - بشاير»، داخل مدن: «الإسماعيلية - السلام - المطرية - الإسكندرية»، وذلك بمساحات تتراوح من 90م : 179م.

لينك كراسة شروط شقق «الإسكان المتنوع» 5 pdf

ويمكن الاطلاع على لينك كراسة شروط شقق «الإسكان المتنوع» pdf من خلال هذا الرابط.

خطوات حجز شقق «الإسكان المتنوع»

وتتمثل خطوات حجز شقق «الإسكان المتنوع»، عبر موقع بنك التعمير والإسكان، وفقا لكراسة الشروط كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

- تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- تسجيل البريد الالكتروني (E-mail) لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم ارسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة OTP صالحة لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

- ⁠يتم الدخول على الموقع مرة اخري من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي) وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- يتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة).





