مراسل «إكسترا نيوز»: مصر الثانية إفريقيًا في طاقة الرياح وخليج السويس جاذب عالميا

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من رأس غارب، إن مصر نجحت أن تصبح ثاني أكبر دولة إفريقية في إنتاج الطاقة المتجددة خلال وقت قياسي، خاصة طاقة الرياح، مُستفيدة من موقعها الجغرافي المُتميز، لا سيما في منطقة خليج السويس، التي تُعد من أكثر المناطق في العالم نشاطًا في حركة الرياح.

رئيس الوزراء يزور عددا من محطات إنتاج طاقة الرياح

وأوضح الغنام، خلال مداخلة ببرنامج «سواعد مصر»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن زيارة رئيس الوزراء اليوم إلى عدد من محطات إنتاج طاقة الرياح تأتي في إطار متابعة الدولة لهذه المشروعات الحيوية التي تُدار أغلبها بالشراكة مع شركات من القطاع الخاص، سواء محلية أو أجنبية.

وأشار الغنام إلى أن مصر تبنّت مسار الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لعدة أسباب، من أبرزها قلة الأعطال وتكاليف التشغيل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

منطقة خليج السويس تتمتع بسرعة رياح تصل إلى 10 أمتار

وأضاف: «منطقة خليج السويس، التي زارها رئيس الوزراء اليوم، تتمتع بسرعة رياح تصل إلى 10 أمتار في الثانية، وهي سرعة قياسية جذبت اهتمام عدد كبير من المستثمرين في هذا القطاع، وقد قامت الدولة بتهيئة بنية تحتية قوية لتسهيل الاستثمار، وهو ما وثقته كاميرا إكسترا نيوز خلال الجولة».

ولفت إلى أن المساحات الشاسعة الممتدة من العين السخنة حتى مشارف الغردقة أصبحت مليئة بـ«مزارع الرياح»، وهو ما يعكس الطموح الكبير للدولة في هذا المجال.