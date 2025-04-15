عميد أردني: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لهدم الأوطان بتمويل جهات خارجية

عميد أردني: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لهدم الأوطان بتمويل جهات خارجية

عميد أردني: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لهدم الأوطان بتمويل جهات خارجية

أكد العميد الأردني محسن الشوبكي، المحلل الأمني والاستراتيجي، أن العملية الإرهابية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في الأردن لا تمت بصلة لدعم المقاومة في غزة، بل تقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية التي هدفت إلى ضرب أمن المملكة وزعزعة استقرارها الداخلي.

الجماعة الإرهابية تخطط لتصنيع صواريخ وطائرات دون طيار

وقال الشوبكي، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الجماعة الإرهابية كانت تخطط لتصنيع صواريخ وطائرات دون طيار درون؛ لاستخدامها في استهداف مواقع داخل الأراضي الأردنية، وليس إسرائيل كما تحاول أن تزعم.

وأضاف الشوبكي، أن هذه التنظيمات الإخوانية الإرهابية تعتمد على أفكار خادعة ومتهورة، وتحرص دائمًا على التملص من المواجهة باستخدام شعارات دينية زائفة لا علاقة لها بالحقيقة.

الجماعة لا تبني أوطانًا بل تسعى لهدمها بدعم من جهات خارجية


وأشار إلى أن رد الشارع الأردني على هذه المخططات جاء شبيهًا بما فعله الشعب المصري في مواجهة الإخوان، مؤكدًا أن الجماعة لا تبني أوطانًا بل تسعى لهدمها بدعم وتمويل من جهات خارجية لخدمة أجندات مشبوهة.

وكشف الشوبكي عن أن الصاروخ الذي تم ضبطه من قبل السلطات الأردنية كان مخبأ في منطقة سكنية شعبية، ما يكشف مدى خطورة هذه الخلية الإرهابية على حياة المواطنين.


واختتم: «من يصنع السلاح لا يمكن أن يكون أمينًا على بناء الدولة، ويجب التعامل مع الإخوان بكل قوة وحزم من أجل الحفاظ على استقرار الدولة»، مشددًا على أن مصر والأردن يد واحدة في مواجهة الإرهاب، وكلنا قمنا بدعم غزة على الأرض، عكس الإخوان الذين يستخدمون التقوى لخداع الناس.

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