«الجبهة الوطنية» يختار 7 قيادات لمتابعة تنفيذ الخطط والتكليفات بالمحافظات

«الجبهة الوطنية» يختار 7 قيادات لمتابعة تنفيذ الخطط والتكليفات بالمحافظات

«الجبهة الوطنية» يختار 7 قيادات لمتابعة تنفيذ الخطط والتكليفات بالمحافظات

عقدت أمانة التنظيم المركزية بحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا ناقشت فيه الهيكل التنظيمي ومهام القيادات التنظيمية المركزية والإقليمية، بهدف تعزيز الانضباط الحزبي وتفعيل دور الأمانات بالمحافظات، وإعداد السياسات والخطط التنظيمية العامة ومتابعة القطاعات وأداء أمانات التنظيم بالمحافظات وتم وضع آليات العمل الداخلي للأمانة.

وقسمت الأمانة برئاسة أمين التنظيم أحمد رسلان، الجمهورية إلى سبعة قطاعات جغرافية، يكلف مسؤول عن متابعة كل قطاع من قبل أمانة التنظيم المركزية، بهدف تعزيز الانضباط الحزبي، وتفعيل دور الأمانات، وضمان تنفيذ التوجيهات المركزية بكفاءة وفعالية على مستوى الجمهورية وذلك سعيا لتطوير العمل الحزبي وتلبية تطلعات المصريين واحتياجاتهم من الحزب، وجرى تشكيل القطاعات من الخضر إبراهيم مسؤول متابعة القاهرة الكبرى، اللواء محمد الزياتي مسؤول متابعة محافظات غرب الدلتا، والنائب السيد حجازي مسؤول محافظات وسط الدلتا، والنائب إبراهيم الرفيع متابعة محافظات شرق الدلتا، والنائب محمد مصطفى سليم متابعة محافظات جنوب الصعيد، والنائب خالد فهمي، متابعة محافظات وسط الصعيد، والدكتورة سارة جاد المولى متابعة محافظات شمال الصعيد.

وقررت الأمانة أن تكون أبرز مسؤوليات متابعي القطاعات التنسيق المباشر مع الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ الخطط والتكليفات الصادرة عن أمانة التنظيم المركزية داخل المحافظات، ورفع تقارير دورية عنها ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه العمل التنظيمي ورفع تقارير شهرية مكتوبة تتضمن تقييم الأداء، ونسب الإنجاز والمقترحات التطويرية لكل محافظة داخل القطاع، والإشراف على تنظيم الفعاليات المركزية داخل القطاع بالتنسيق مع الأمانة العامة للحزب.

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