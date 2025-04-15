«الأرصاد» تكشف موعد عودة ارتفاع درجات الحرارة

كتب: عبدالعزيز سلامة

تشهد البلاد منذ عدة أيام موجة باردة أثرت على حالة الطقس، وأدت إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مختلف أنحاء البلاد، كما صاحبها عدة ظواهر جوية مؤثرة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لتعود قيم الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

موعد ارتفاع الحرارة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري من 28 إلى 32 درجة، في حين تسجل على السواحل الشمالية من 25 إلى 29 درجة، وعلى جنوب البلاد من 36 إلى 38 درجة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود خلال الأيام المقبلة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، ما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الخميس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة.