وظائف شاغرة أونلاين في مجال البرمجة براتب 25 ألف جنيه.. الشروط والمميزات

كتب: عبدالعزيز سلامة

يوفر موقع التوظيف «فرصنا» العديد من فرص العمل الشاغرة في مختلف المجالات، وفي ذلك الإطار أعلن عن توفر وظائف شاغرة لمطوري تطبيقات «Flutter» بإحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تقع في مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتُعد هذه الفرصة من الوظائف المميزة في مجال البرمجة، خاصة مع المزايا المالية الكبيرة ونظام العمل المرن الذي توفره الشركة، إضافة إلى الرواتب الكبيرة التي تصل إلى 25 ألف جنيه.

تفاصيل الوظيفة

وتبحث الشركة عن مطوري تطبيقات «Flutter» محترفين للانضمام إلى فريقها، بهدف تطوير تطبيقات موبايل تعمل على أنظمة Android وiOS، وذلك ضمن جهود الشركة لتوسيع أعمالها الرقمية وتقديم حلول برمجية مبتكرة.

شروط التقديم على الوظائف

للتقديم على هذه الوظيفة، يجب أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير تطبيقات الهواتف باستخدام Flutter.

الحصول على مؤهل عالٍ في أحد التخصصات: حاسبات ومعلومات، نظم معلومات، أو ذكاء اصطناعي.

مستوى جيد جدًا في اللغة الإنجليزية.

مهارات قوية في استخدام الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

لا يُشترط نوع معين للجنس.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عامًا.

مميزات الوظيفة

توفر الشركة حزمة متميزة من المزايا، من أبرزها:

راتب شهري يبدأ من 15 ألف جنيه ويصل إلى 25 ألف جنيه.

حوافز إضافية تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

تأمين صحي واجتماعي.

احتساب الوقت الإضافي.

إمكانية العمل من المنزل بنظام العمل عن بُعد.

كيفية التقديم على الوظائف

إذا كنت تمتلك المهارات والخبرة المطلوبة، يمكنك التقديم عبر التواصل مع الشركة عبر الهاتف أو تطبيق واتساب على الرقم: 01158501144، ثم إرسال السيرة الذاتية ومعلومات التواصل الخاصة بك.