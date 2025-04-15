سجلت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم في مصر، تحديثًا جديدًا؛ إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيهًا للشراء، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون».

وجاء أسعار الذهب اليوم في ختام تعاملات اليوم بمحال الصاغة المصرية، بعد أن سجل سعر الذهب عيار 21 تحديثًا جديدًا، كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 5 آلاف و303 جنيهات للشراء، و5 آلاف و280 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب نحو 4 آلاف و640 جنيها للشراء، و4 آلاف و620 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 4861 جنيها للشراء، و4840 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 3977 جنيهًا للشراء، و3960 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3093 جنيهًا للشراء، و3079 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وبلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 37 ألفًا و120 جنيهًا للشراء، و37 ألفًا و100 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3226 دولارا للشراء، و3225.5 دولار للبيع.