رئيس «بيت الكويت»: المصريون عنصر أساسي في نهضة الدولة الخليجية

أكد الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، أن العلاقات بين مصر والكويت ليست فقط دبلوماسية أو اقتصادية؛ بل هي علاقات إنسانية عميقة الجذور تجلت في التواجد المصري الواسع والمؤثر داخل المجتمع الكويتي.

600 ألف مصري يعيشون في الكويت

وقال العميري، في لقاء عبر برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك أكثر من 600 ألف مواطن مصري يعيشون ويعملون في الكويت، ويساهمون بشكل فعّال في مختلف مجالات النهضة والتنمية بالدولة الخليجية، من التعليم إلى الصحة ومن الزراعة إلى القضاء.

وأوضح أن العديد من الوزارات والهيئات الرسمية الكويتية تعتمد بنسبة تصل إلى 70% على الكفاءات المصرية، ما يُعد مؤشرًا قويًا على مستوى الثقة المتبادل والتقدير العميق للخبرة المصرية، مضيفًا: «العمالة المصرية ليست مجرد أيدٍ عاملة، بل طاقات فكرية ومعرفية، وأسهمت في بناء الكويت الحديثة كما شاركت في تعزيز مكانتها الإقليمية».

الفلاح المصري ساهم في تطوير الزراعة في الأراضي الكويتية

وأشار العميري إلى أن التعاون المصري الكويتي يمتد أيضًا إلى مجالات الثقافة والفن والتقنية، لافتًا إلى أن الفلاح المصري ساهم في تطوير الزراعة في الأراضي الكويتية، وأن المصريين حاضرون في كل تفاصيل الحياة العامة وبكل المحافل الدولية، وكانت مصر حاضرة بقوة إلى جانب أشقائها الكويتيين، وهذه العلاقة لا تحكمها الضرورة بل التاريخ والمصير المشترك.