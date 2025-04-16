«عمار» يطلق مبادرة لمساعدة ذوي الهمم على استخدام الذكاء الاصطناعي

إيمانًا منه بالدور المجتمعي تجاه ذوي الهمم، أطلق عمار أشرف مبادرة فريدة تحت عنوان «ذكاء للجميع»، تهدف إلى تمكين ذوي الهمم من استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر برامج تدريبية تُقدَّم بالكامل أونلاين، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف أنحاء مصر.

وتوفر مبادرة «أشرف» مجموعة من الدروس والدورات التعليمية البسطة بطرق مختلفة، لتسهيل فهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مجالات مثل التعليم والعمل وإدارة الحياة اليومية لذوي الهمم.

تمكين ذوي الهمم

يقول عمار، مؤسس المبادرة، لـ«الوطن»، إن التكنولوجيا أتاحت فرصًا جديدة للعديد من الشباب وتمكين ذوي الهمم هو واجب تجاه المجتمع.

المبادرة أونلاين

وأضاف أن المبادرة أونلاين بالكامل لتسهيل مشاركة ذوي الهمم من أي مكان، دون الحاجة للتنقل، وسيتم تقديمها عن طريق الدورات التعليمية عبر الإنترنت مجانا.

وأكد عمار أشرف أنه يتمنى أن تلقى المبادرة إقبالا ومتطوعين أيضًا لمساعدة ذوي الهمم على استخدام الذكاء الاصطناعي، كما يسعى لدعم العديد من المنظمات الأهلية المجتمعية استمرارا لدول الدولة ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تمكين ذوي الهمم.

وأوضح أن الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة ضمان استفادة الجميع منها.