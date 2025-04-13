«التضامن» تطلق المرحلة الثالثة لمبادرة «أنا موهوب» بالتنسيق مع «الثقافة»

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثالثة من مبادرة «أنا موهوب» من محافظة الغربية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق والشراكة مع وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل واليونيسف لاكتشاف الموهوبين من الأطفال بأندية الطفل، ومراكز مكافحة عمالة الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

الاستثمار في المستقبل

وأكدت مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة، أنّ مبادرة «أنا موهوب» تعمل على الاستثمار في المستقبل وبناء مجتمع مبدع ومبتكر، من خلال اكتشاف مواهب الأطفال الواعدة وتنميتها، وتمكين الأطفال من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، حيث تستهدف المبادرة 1000 طفل في 6 محافظات.

اكتشاف قدرات الأطفال

وأضافت الشبراوي، أنّ المبادرة تستهدف اكتشاف قدرات الأطفال في مجالات عديدة من الفنون،والعلوم، والرياضة، والأدب، وتنمية ودعم المواهب المكتشفة، من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل إبداعية على أيدى متخصصين لتأهيل الأطفال للاشتراك بالمسابقات، مع رفع وعي الأسر بأهمية رعاية المواهب وتوفير الدعم اللازم للأطفال الموهوبين، فضلا عن تأهيل وتدريب العاملين في أندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال على اكتشاف المواهب وتنميتها وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال للتجربة والاستكشاف والتعبير عن أنفسهم.

وأوضحت الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الفعالية التي نظمت بالغربية شهدت إقبالا واسعا من الأطفال، حيث جرى تصفية الأطفال المتقدمين وتصعيد 177 من إجمالي 199 ابنا وفق استخدام منهجيات موثقة إجراء اختبار «المصفوفات المتتابعة الملونة» لاختبار «مقياس روجرز للذكاءات المتعددة» بمساعدة فريق العمل.

وأضافت عمر أنّ المبادرة نجحت في اكتشاف مجموعة كبيرة من الأطفال الموهوبين في مختلف المجالات، وأظهرت البرامج التدريبية فعالية في تنمية مهارات الأطفال وتطوير مواهبهم، كما ساهمت في رفع وعي الأسر بأهمية رعاية المواهب وتشجيع الإبداع لدى الأطفال.

وشهد إطلاق المرحلة الثالثة عدد من الفعاليات، حيث جرى توزيع الأطفال وفق قدراتهم على المواهب المختلفة وعقد جلسة حوارية مع الآباء، والأمهات للتوعية بتنمية قدرات أبنائهم وشهد اليوم عرضا لمسرح العرائس للأطفال.