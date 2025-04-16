في ذكرى رحيله.. محطات مهمة في مسيرة «الضيف أحمد» نجم ثلاثي أضواء المسرح

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل الضيف أحمد، والذي تميز بخفه ظله وأسلوبه المميز، وترك بصمة واضحة في المسرح والسينما، وكان قائد فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الى جانب الفنانين الراحلين جورج سيدهم وسمير غانم.

ورغم تألقه في التمثيل إلا أنَّ ميوله الفنية كانت تميل إلى الإخراج، وظهرت موهبته منذ أيام دراسته الجامعية، وفق تقرير تليفزيوني عرضته القناة الأولى والفضائية المصرية.

وشكّل الضيف أحمد مع سمير غانم وجورج سيدهم فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» التي قدمت مجموعة من الاسكتشات الناجحة، وحقق من خلالها شهرة كبيرة بإطلالته الخاصة وكاريزمته التي حببته للجمهور.

شارك في عدد من الأفلام الناجحة من بينها: القاهرة في الليل، 30 يوم في السجن، شاطيء المرح، نشال رغم أنفه، واستطاع أن يترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والمسرح حتى وافته المنية في 16 أبريل 1970 في أثناء تحضيره لمسرحية الراجل اللي جوز مراته.