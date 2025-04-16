مصر واليابان تبحثان فرص الاستثمار في مشروعات المياه والصرف الصحي

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدا من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة باليابان، ومؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية Join، لبحث أوجه اهتمام الجانب الياباني بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر.

الاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف



وفي بداية اللقاء، رحَّب نائب وزير الإسكان، بأعضاء الوفد الياباني الذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.



وشرح الدكتور سيد إسماعيل، خلال اللقاء، الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي والأصول القائمة.



وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الوفد الياباني الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر ، من خلال عرض الملفات والمشروعات لقطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها ومنها مشروعات تحلية مياه البحر والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وإدارة الحمأة، مؤكداً اهتمام وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، وأن قطاع المرافق بمصر يواجه تحديات عديدة لزيادة نسب التغطية واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية.

إدخال التكنولوجيات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وعرض أعضاء الوفد الياباني، أبرز نقاط الاهتمام بالاستثمار في مجالات عديدة ومنها البنية التحتية والتحلية، وكذا مشروعات الإسكان بمصر، كما أوضحوا المجالات التي يتم الاستثمار بها وأبرزها مشروعات البنية التحتية.



وأبدى أعضاء الوفد الياباني اهتمامهم بإدخال التكنولوجيات الجديدة المستخدمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لجمهورية مصر العربية، من خلال عرض إمكانية التعاون المستقبلي من خلال وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة، أو من خلال احدى الشركات التي تندرج تحت مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية Join أو من خلال التحالفات العالمية القائمة مع المؤسسة.