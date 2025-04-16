رئيس جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية ليست ترفيهًا بل تنمية للمهارات القيادية

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لقاءً موسعًا مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بهدف وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية، في إطار من المشاركة الفاعلة والتمكين الحقيقي.

رئيس جامعة حلوان يجتمع باتحاد الطلاب لوضع خارطة طريق للأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور قنديل خلال اللقاء أن الأنشطة الطلابية لا تُعد مظهرًا ترفيهيًا فقط، بل هي مكون رئيسي في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته القيادية والتواصلية، وهو ما تحرص عليه جامعة حلوان من خلال دعم اتحادات الطلاب ومنحهم المساحة الكاملة للإبداع والعمل.

الجامعة تتبنى مبدأ تشغيل الطلاب داخل الحرم الجامعي

وأضاف أن الجامعة تتبنى مبدأ تشغيل الطلاب داخل الحرم الجامعي، في تنظيم الفعاليات الكبرى مثل حفلات التخرج، من خلال الاعتماد على قدرات الطلاب في التصميم، والإخراج، والموسيقى، والتصوير، وغير ذلك، بما يُحقق التكامل بين التخصصات الأكاديمية ويوفر تجربة عملية مميزة.