ضبط مواد مخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بـ8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، إذ تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 3 عناصر إجرامية في محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية.

في الإسماعيلية، جرى ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزتهما 50 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وفي الإسكندرية، جرى ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 8 ملايين جنيه.