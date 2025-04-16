ضبط 314 قضية مخدرات وتنفيذ 84752 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 314 قضية مخدرات بإجمالي 354 متهمًا، شملت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بينها 194 كيلو جرامًا من الحشيش، 26 كيلو جرامًا من البانجو، 15 كيلو جرامًا من الهيروين، 13 كيلو جرامًا من الهيدرو، 6 كيلو جرامات من الشابو، 6 كيلو جرامات من الآيس، 4 كيلو جرامات من الإستروكس، 3 كيلو جرامات من البودر، أكثر من كيلو جرام من الأفيون، و470 جرامًا من الكوكايين، بالإضافة إلى 3605 أقراص مخدرة.

كما تم ضبط 203 قطع أسلحة نارية بحوزة 172 متهمًا، تضمنت 28 بندقية آلية، 43 بندقية خرطوش، 7 طبنجات، 125 فردًا محليًا، 374 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، و221 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84 ألفًا و752 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 2 تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 22 متهمًا هاربًا، و17 متهمًا بأعمال البلطجة، و254 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22713 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شملت الجهود فحص 54 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين والمخالفين، وتستمر الحملات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار.