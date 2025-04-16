أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية.. تصل إلى نصف مليون جنيه

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 15 مايو 2025، في واحدة من أبرز الحفلات المنتظرة على الساحة الفنية هذا الموسم.



وأعلنت شركة «تذكرتي» في بيان عبر موقعها الرسمي، فئات وأسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية، وجاءت على النحو التالي:

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وتأتي أسعار تذاكر حفل عمرو دياب كما يلي:



الفئة الأولى: 1200 جنيه للفرد.



الفئة الثانية: 2150 جنيها للفرد.



الفئة الثالثة: 6000 جنيه للفرد.



الفئة الرابعة: 6500 جنيه للفرد.



الفئة الخامسة: 7000 جنيه للفرد.



الفئة السادسة: ترابيزة لـ10 أفراد بسعر 150 ألف جنيه.



الفئة السابعة: ترابيزة لـ15 فردًا بسعر 500 ألف جنيه.



ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه عمرو دياب مؤخرًا في حفله بأبو ظبي.





حفل عمرو دياب في أبو ظبي





وأحيا عمرو دياب مؤخرا حفلا جماهيريا كبيرا في ساحة الاتحاد بارك بأبو ظبي، ضمن حفلات موسم عيد الفطر، وسط حضور جماهيري غير مسبوق.



وافتتح الهضبة الحفل بأغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ»، قبل أن يُمتع جمهوره بباقة من أنجح أغانيه مثل: ده لو اتساب، الحوت، أنت الحظ، بحبه، قمرين، ليلي نهاري، العالم الله، تملي معاك.





