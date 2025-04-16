نقابة المهن السينمائية تعلن موعد ومكان عزاء المنتج صلاح حسن

نقابة المهن السينمائية تعلن موعد ومكان عزاء المنتج صلاح حسن

نقابة المهن السينمائية تعلن موعد ومكان عزاء المنتج صلاح حسن

يقام اليوم عزاء المنتج الفني، صلاح حسن، والذي وافته المنية خلال الساعات الماضية، وذلك حسب ما أعلنت نقابة المهن السينمائية في بيان رسمي لها، كما كشف المنتج محمد العدل عن موعد العزاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

موعد ومكان عزاء صلاح حسن

وتستقبل أسرة المنتج صلاح حسن، العزاء مساء اليوم الأربعاء، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، حسب بيان نقابة المهن السينمائية عبر حسابها بـ فيس بوك والتي نعته بكلمات مؤثرة، وقدمت واجب العزاء لنجليه مديري الإنتاج محمد صلاح حسن ومهاب صلاح حسن.

صلاح حسن

وذكرت النقابة في البيان أن الراحل صاحب تاريخ متميز في العمل الفني على مستوى السينما والتليفزيون، وساهم في إنتاج أعمال إبداعية، فضلا عن أنه شكل نموذجا راقيا لمحاكاة الواقع الإنساني.

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