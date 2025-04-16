جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2025
جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2025
- جدول الصف الأول الإعدادي
- جدول الصف الثاني الإعدادي
- جدول شهر إبريل
- امتحانات شهر إبريل
- جدول امتحانات شهر إبريل 2025
- التعليم
كشفت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عن جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.
امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي
وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ امتحانات شهر إبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي، يشمل كل ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الخامس من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني وحتي الأسبوع الحادي عشر، حيث يُعقد امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي طبقا للقرار الوزاري 137 لسنة 2024 خلال الفترة الثانية مع عدم الإخلال باليوم الدراسي.
جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي
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يوم الأربعاء 23 أبريل 2025: امتحان اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.
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يوم الأحد 27 أبريل 2025: امتحان الرياضيات والتربية القنية.
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يوم الأثنين 28 أبريل 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
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يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: امتحان اللغة الإنجليزية ومستوى رفيع أول.
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يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: امتحان العلوم ومستوى رفيع ثاني.