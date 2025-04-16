جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2025

جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2025

جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2025

كشفت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عن جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ امتحانات شهر إبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي، يشمل كل ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الخامس من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني وحتي الأسبوع الحادي عشر، حيث يُعقد امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي طبقا للقرار الوزاري 137 لسنة 2024 خلال الفترة الثانية مع عدم الإخلال باليوم الدراسي.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

  • يوم الأربعاء 23 أبريل 2025: امتحان اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.

  • يوم الأحد 27 أبريل 2025: امتحان الرياضيات والتربية القنية.

  • يوم الأثنين 28 أبريل 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

  • يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: امتحان اللغة الإنجليزية ومستوى رفيع أول.

  • يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: امتحان العلوم ومستوى رفيع ثاني.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا