جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2025

كشفت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عن جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ امتحانات شهر إبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي، يشمل كل ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الخامس من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني وحتي الأسبوع الحادي عشر، حيث يُعقد امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي طبقا للقرار الوزاري 137 لسنة 2024 خلال الفترة الثانية مع عدم الإخلال باليوم الدراسي.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي