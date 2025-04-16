وزير الخارجية: العلاقات التاريخية مع بولندا تدعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية: العلاقات التاريخية مع بولندا تدعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية: العلاقات التاريخية مع بولندا تدعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن بولندا تعد من الدول الصديقة لمصر، إذ تجمع بين البلدين علاقات تاريخية متميزة، مشيرًا إلى أن تولي بولندا للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي يمنح هذه الزيارة أهمية إضافية على صعيد تعزيز التنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي رادوسوف شيكورسكي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن زيارة وزير خارجية بولندا لمصر تأتي تجسيدا لعلاقات متميزة ووثيقة تربط بين البلدين.

وتابع: «لقد تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاق تعاون اقتصادي بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة، في مقدمتها المجالات التجارية والاستثمارية بما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة».

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