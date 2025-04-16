«الزراعة»: فائض إنتاجي في تقاوي القمح يدفع مصر للتوسع في التصدير

«الزراعة»: فائض إنتاجي في تقاوي القمح يدفع مصر للتوسع في التصدير

«الزراعة»: فائض إنتاجي في تقاوي القمح يدفع مصر للتوسع في التصدير

قال الدكتور إبراهيم عبدالهادي، رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بوزارة الزراعة، إن موسم حصاد القمح بدأ رسميًا في مختلف أنحاء الدولة، مشيرًا إلى أن الإنتاج هذا العام يشهد ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل تحسن الظروف الجوية.
مصر لديها فائض من تقاوي محصول القمح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصر لديها فائض من تقاوي محصول القمح وتصدره لبعض الدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن تقاوي القمح متوفرة 100% بالنسبة للمزارع المصري، كما أن هناك أصنافا متميزة مجابهة للتغيرات المناخية على مستوى الجمهورية.

مصر تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في إنتاج القمح

وتابع: «الدولة المصرية تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في إنتاجية القمح بالنسبة للفدان الواحد، إذ أننا متقدمين في إنتاج محصول القمح، خاصة أن السعة التخزينية لمحصول القمح في مصر قبل 2014 كانت ما يقرب من مليون طن، لكن حاليًا وصلنا إلى 4 ملايين طن، لذا فإن الصوامع كان لها دور كبير في تقليل القادر أو الهادر».

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