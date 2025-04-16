20 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 أشهر

20 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 أشهر

20 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي 2024/ 2025، التي واصلت الارتفاع محققة قفزات متتالية.

ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال يناير 2025

وأشار البنك المركزي في بيان إلى أنه للشهر الحادي عشـر على التوالي، تستمر تحويلات المصـريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024؛ لتسجل ارتفاعا خلال شهر يناير 2025 بنسبة 83.2% وتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير.

كما شهدت التحويلات خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 ارتفاعًا بمعدل 81.0% لتصل إلى نحو 20.0 مليار دولار، مقارنةً بنحو 11 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.

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