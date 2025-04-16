وزير الخارجية: مصر ترحب بزيادة السياح البولنديين وتأمل في الوصول إلى مليون زائر

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه خلال مباحثات اليوم مع وزير خارجية بولندا تم التركيز على ملف العلاقات الثنائية بين بلدين خاصة التشاور السياسي المتميز القائم بين البلدين، معلقا: «ركزنا بصفة خاصة على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي حظيت باهتمام وأولوية خلال مباحثات اليوم».

زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي رادوسوف شيكورسكي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم التشديد على مواصلة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات البولندية في مصر والعمل على معالجة أي نقاط أو مسائل معلقة تخص الاستثمارات البولندية في مصر.

وواصل: «تحدثنا عن التعاون القائم بين بلدين في قطاع السياحة ونرحب دائما بمزيد من السياح البولنديين في بلد صديق كمصر وما تملكه من مقاصد سياحية متنوعة، ونأمل قريبا جدا أن يشارف عدد السياح البولنديين الذين يزورون مصر إلى مستوى المليون سائح سنويا، إذ تحتل بولندا المركز 5 ضمن الدول المصدرة للسياحة إلى المقاصد السياحية المصرية».