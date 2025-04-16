وظائف خدمة عملاء في بنك الإسكندرية 2025 لحديثي التخرج.. الشروط وطريقة التقديم

كتبت - إسراء حامد محمد

أعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن وظائف شاغرة للعمل في وظائف خدمة العملاء في كل فروع البنك في مصر، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل باستمرار للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات أو خريجي كليات إدارة الأعمال، وذلك لمساعدة الشباب للعمل في المجال المصرفي والحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك الإسكندرية كافة التفاصيل الخاصة بـ وظائف خدمة العملاء المعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات تلك الوظائف، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك الإسكندرية

وتتضمن مسؤوليات وظائف بنك الإسكندرية ما يلي:

مساعدة عملاء البنوك في الأنشطة المتعلقة بالخدمات المصرفية من خلال فهم احتياجات العملاء والترويج للخدمات والمنتجات المصرفية.

تنفيذ عملية فتح أو إغلاق الحساب والتأكد من توقيع جميع العملاء على النماذج التنظيمية.

تحميل توقيعات العملاء على النظام والتأكد من جميع ضوابط البنك المركزي المصري والضوابط التنظيمية الأخرى.

شروط وظائف بنك الإسكندرية 2025

وتتمثل شروط التقدم لوظائف بنك الإسكندرية 2025 ما يلي:

أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك الإسكندرية حاصل على درجة جامعية.

أن يكون لديه معرفة بالخدمات والمنتجات المصرفية.

أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات ممتازة في التواصل والتفاعل الشخصي.

لا يشترط أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة، ما يعني الوظائف متاحة لحديثي التخرج.

يجب أن يتم اجتياز اختبارات القبول الرسمية للبنك ولجان القبول لهذا المنصب.

طريقة التقديم لوظائف بنك الإسكندرية 2025

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك الإسكندرية 2025 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.