سولاف فواخرجي: مهرجان القاهرة دعم جميع قضايا الوطن العربي بدورته الـ45

أعربت الفنانة سولاف فواخرجي عن سعادتها بردود الأفعال حول فيلمها سلمى، والمشارك في مسابقة آفاق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، وخاصة مع التفاعل الكبير للحضور فور عرض الفيلم، مشددة على أن الفيلم يحمل رسائل قوية للمرأة في كل المجتمعات وخاصة سوريا.

فيلم سلمى يدعم القضية السورية

وأضافت الفنانة سولاف فواخرجي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم سلمى يدعم القضية السورية، ولكنه يناقش قضايا نساء بالوطن العربي، والتى تنتظر الأمل من أجل أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، وأن نموذج سلمى بالفيلم، موجود بالوطن العربي ومنتشر معاناتهم.

ووجهت الشكر للفنان حسين فهمي، وإدارة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 على دعم القضية الفلسطينية بشكل واضح لأنها كلمة الحق لابد أن تعلي صوتها بالعالم، مشددة على أن الأحداث الأخيرة ودعم الكثيرين لها، جعلت القضية الفلسطينية الأهم والأم للوطن العربي من جديد، لافتة إلى أن مهرجان القاهرة بدورته الحالية دعم جميع القضايا بالوطن العربي سواء سوريا أو لبنان أو فلسطين.

أبطال فيلم سلمى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيلم سلمى يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، وهو من بطولة سولاف فواخراجي، ورد عجيب، حسين عباس، وآخرين، من اخراج جود سعيد، والفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، وتدور أحداثه حول شخصية سلمى، التي تفقد زوجها في زلزال سوريا، وتظل تبحث عنه وسط العديد من المخاوف والمواقف التي تكشف عن مفاجآت بمرور الأحداث.