نضال الشافعي يوجه رسالة لجمهوره بعد انتهاء مراسم عزاء زوجته

وجّه الفنان نضال الشافعي، رسالة إلى جمهوره وأصدقائه، بعد ساعاتٍ من انتهاء مراسم استقباله العزاء في زوجته الراحلة هند محمد علي، مساء أمس السبت، والتي وافتها المنية، مساء الخميس الماضي.

وكتب نضال الشافعي، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» منذ قليل، رسالة شكر لكل من قدّم واجب العزاء له سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق كل وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن من الحضور.

الدعاء بالرحمة

وتابع نضال الشافعي بقوله: «نلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف، شكر الله سعيكم وعظّم أجركم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ولكم جزيل الشكر والمحبة ونسألكم للفقيدة الدعاء بالرحمة والمغفرة».

كان عدد كبير من النجوم حرصوا على حضور العزاء الذي أُقيم في مدينة الشيخ زايد أبرزهم نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي، محمد إمام، ريهام عبدالغفور، مي نور الشريف، دنيا عبدالعزيز، سولاف فواخرجي، بشرى، وفاء عامر.