تعرف على أجور أبطال فيلم الحريف.. رقم غير متوقع لـ عادل إمام

كشف المؤرخ يحيى حسني، المهتم بجمع أرشيف الفنان عادل إمام، عن أجور أبطال فيلم «الحريف» للمخرج محمد خان، وبطولة عادل إمام، وذلك بعد مرور 42 عامًا على عرضه بدور العرض السينمائي في مصر آنذاك.

وتضمّن الكشف الذي نشره يحيى حسني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفاصيل أجور الممثلين، حيث حصل الزعيم عادل إمام على أجر قدره 35 ألف جنيه نظير بطولته للفيلم، فيما حصلت الفنانة فردوس عبدالحميد على 4 آلاف جنيه، والفنان عبدالله فرغلي على 3 آلاف جنيه، وزيزي مصطفى 1750 جنيهًا، ونجاح الموجي 800 جنيه، وفاروق يوسف 600 جنيه، وصبري عبدالمنعم 200 جنيه، وإبراهيم قدري 200 جنيه.

أجور عبدالله محمود وحمدي الوزير

كما أظهر الكشف حصول كل من عبدالله محمود وحمدي الوزير على 300 جنيه لكل منهما.

أحداث فيلم «الحريف»

وتدور أحداث الفيلم حول فارس «عادل إمام» الذي يعمل في أحد مصانع الأحذية، ويقيم بغرفة على سطح إحدى البنايات السكنية، وذلك بعد انفصاله عن زوجته التي يسعى للعودة إليها، لكن محاولاته تُقابل بالرفض. وتكشف الأحداث عن هوايته في لعب كرة القدم بالشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات، وهو ما يتسبب في فصله من عمله بعد اتهامه بالإهمال، وتتوالى الأحداث