«أبو البنات» حمدي الوزير.. كيف أقنع الأسرة بأدواره المثيرة للجدل؟

لكل إنسان عالمان، أحدهما يعرفه الناس، ويعكسه الانطباع العام عنه، والآخر قد يكون مجهولا لكثيرين، ومهما خرجت تفاصيل عنه، يظل محتفظا بخصوصيته وأسراره، وهكذا الحال مع الفنان حمدي الوزير، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، إذ اشتهر بأدواره المميزة في الأعمال الفنية التي يشارك فيها، لكن حياة الأسرية تظل بعيدة عن الأضواء قبل أن تكشف ابنته بعض الملامح عنها، خاصة أنه تجمعه ببناته علاقة صداقة ومحبة مختلفة.

مسيرة حمدي الوزير الفنية

بدأ حمدي الوزير، مشواره الفني في مجال التمثيل عن طريق الصدفة، في نهاية السبعينيات من القرن العشرين، من خلال المشاركة في فيلم «إسكندرية ليه» و«سواق الأوتوبيس»، وكان دوره في مسلسل رأفت الهجان، فارقًا في مسيرته، لينطلق في رحاب الفن والتألق.

علاقة حمدي الوزير ببناته

تزوج حمدي الوزير، من سيدة من خارج الوسط الفني، وكان لها في قلبه الحب والتقدير والاحترام، وأنجب منها «مي وسمر»، اللتان حظيا بمكانه مختلفة في قلبه، وقال عن زوجته وبناته: «بحس أنهم الذخيرة ليا في حياتي».

وتحدثت عنها ابنته مي الوزير، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس»، عن علاقتها وأختها بوالدهما، قائلة: «أب مؤثر ومثقف، مش شديد بس معتدل، مضربنيش ولا مرة، صاحبي وبحكي له كل حاجة، وعمري ما خبيت عنه حاجة، علمني أبقى بدماغي طالما أنا صح، اختلفنا كتير، لأن في حاجات باخدها على أعصابي وهو بيهديني».

أب حنون يؤمن بالحوار

وصفت مي، والدها حمدي الوزير، بأنه «أب حنون»: «مفيش أي حاجة بخاف أحكيها له، حتى لو في قصة حب في حياتي هحكيها له، هو كل حياتي، وبحكي له هو وماما كل حاجة، لأنهم دنيتي».

وأكدت أنها متابعة جيدة لأفلامه: «مفوتش لبابا ولا فيلم وحتى المشاهد اللي فيها جرأة كان بيتناولها بشكل كوميدي ومختلف، أنا عارفة اختياره وبنتناقش كتير أوي في كل المواضيع معاه، واتناقشنا كتير وأقنعني بوجهة نظره».