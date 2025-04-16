أحمد موسى: الأمور آمنة بالبحر الأحمر.. حان وقت عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها

كشف الإعلامي أحمد موسى، آخر تطورات حركة السفن بقناة السويس، بعد فترة التوترات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر، خاصة باب المندب.

حان الوقت لإعادة الحركة بقناة السويس إلى طبيعتها



وقال «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه حان الوقت لإعادة الحركة بقناة السويس إلى طبيعتها، وعودة شركات الملاحة الكبرى للتحرك مرة أٌخرى عبر القناة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الأمور آمنة في البحر الأحمر، ولن يكون هناك أي بديل لقناة السويس، معلقا: «هناك طرق أخرى لكن لا يوجد بديل لقناة السويس».

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء أجرى جولة في قناة السويس، لمتابعة آخر التطورات في القناة، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

حرب الصين وأمريكا التجارية

وتابع أنه ليس لدينا أي مشكلة، وأن المشكلة في باب المندب، معلقا: «بقول للحوثيين أنتم أذتونا عملتوا رعب للعالم وفي الآخر أيه النتيجة؟».

وحول حرب الصين وأمريكا التجارية، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصينيين نشروا ملايين الفيديوهات التي تفضح الشركات الأمريكية، وأوضحوا أن تكلفة المنتجات الأمريكية ضئيلة، وهم يرفعون الأسعار بنسب عالية.





