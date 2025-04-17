تعرض الفنان كريم الحسيني لحادث سير

كتب: ياسمين محمود



أعلن الفنان كريم الحسيني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعرضه لحادث سير أدى لتهشم سيارته.

ونشر الحسيني صورا لسيارته المهشمة، كاشفا عن تفاصيل الحادث قائلا: «الحمد لله على الضراء قبل السراء، الحمد والشكر لله، عربيتي حصل فيها كده وهي راكنة في أمان الله دخل فيها موتسيكل عمل فيها كده وصاحب الموتوسيكل فى المستشفي دلوقتى، قدر الله وما شاء فعل.. عوض علينا عوض الصابرين يا رب، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين».



