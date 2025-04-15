تحديث جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن تحديث جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 فى الأسواق المحلية والعالمية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بالصاغة والمحلات 4 آلاف و630 جنيها للشراء دون مصنعية قبل نهاية التعاملات الصباحية.

وترصد السطور التالية سعر الذهب اليوم في مصر لمختلف الأعيرة دون احتساب سعري المصنعية والدمغة خاصة عيار 21، وسعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات بالسوق المحلي، وسعر أوقية الذهب الان بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة وفق آخر تحديث.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 الآن للجرام الواحد بالصاغة والمحلات قبل احتساب سعر المصنعية أو الدمغة، 4 آلاف و630 جنيها للشراء و4 آلاف و610 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

ووصل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للجرام الواحد دون مصنعية أو ضريبة دمغة، 5 آلاف و291 جنيها للشراء و5 آلاف و268 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 22 للجرام الواحد الان بدون سعر المصنعية، 4 آلاف و850 جنيها للشراء و4 آلاف و829 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة والمحلات قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، إلى 3 آلاف و969 جنيها للشراء و3 آلاف و952 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وحقق سعر الذهب عيار 14 في مصر للجرام الواحد دون مصنعية نحو 3 آلاف و87 جنيها للشراء و3 آلاف و73 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21 في الصاغة نحو 37 ألفا و40 جنيها للشراء و37 ألفا و20 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب بالدولار عالميا

ويتداول سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية الآن عند مستويات 3223 دولارا للشراء و3222.5 دولارا للبيع، بانخفاض مقداره 7 دولارات.