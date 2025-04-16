أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 16-4-2025 في بورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن عن تحديث جديد في أسعار الفراخ البيضاء خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16-4-2025 في السوق المحلية، حيث يقبل على شرائها قطاع كبير من المواطنين.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وتكشف «الوطن» في التقرير التالي آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء لدى بورصة الدواجن، كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء لدى بورصة الدواجن استقرار في الأسعار لتسجل 78 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح الكيلو في الأسواق للمستهلك بين 83 و90 جنيهًا بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وسجل سعر الفراخ الساسو اليوم الأربعاء داخل المزرعة 85 جنيها للكيلو؛ لتباع في الأسواق للمواطنين ما بين 90 و105 جنيهات للكيلو، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 110 جنيهات داخل المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 121 و131 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الأمهات

وسجل سعر الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 65 جنيهًا للكيلو، فيما يصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.