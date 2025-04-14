تحديث جديد في أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 14-4-2025 في مصر

تحديث جديد في أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 14-4-2025 في مصر

تحديث جديد في أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 14-4-2025 في مصر

كشفت بورصة الدواجن عن آخر تحديث في أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 14-4-2025 في مصر خلال بداية التعاملات اليومية، إلى جانب مختلف الأنواع في عدد كبير من المزارع العاملة في السوق المصري، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن بين 40 إلى 55 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 14-4-2025 في مصر في مزارع الدواجن ومعامل إنتاج الكتاكيت المصرية تحديثًا جديدًا، للعديد من الأنواع اليوم في بورصة الدواجن، للعديد من الأنواع، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة على بورصة الدواجن، على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن بين 40 إلى 55 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الاثنين في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم الاثنين في بورصة الدواجن بين 11 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الاثنين في بورصة الدواجن بين 7 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الاثنين في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الاثنين في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم الاثنين في بورصة الدواجن بين 9 إلى 10 جنيهات.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا